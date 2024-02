Grupo Elektra Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Weitere Suchergebnisse zu "Avient":

Die Internet-Kommunikation und das Sentiment spielen eine wichtige Rolle bei der Analyse von Grupo Elektra Sab De Cv. In den vergangenen Wochen gab es jedoch kaum Veränderungen in der Stimmung. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist Grupo Elektra Sab De Cv derzeit überbewertet, da das aktuelle KGV 38 beträgt, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" im Durchschnitt ein KGV von 9 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Einschätzung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt Grupo Elektra Sab De Cv mit einer Rendite von 9,13 Prozent deutlich über dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Handelsbanken"-Branche liegt die Rendite mit 4,74 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Grupo Elektra Sab De Cv im Vergleich zur Branche Handelsbanken eine niedrigere Rendite von 0,45 % aus, während im Durchschnitt 4,86 % üblich sind. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in dieser Kategorie.