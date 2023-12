Grupo Elektra Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Die Stimmungslage unter den Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Es gab keine Diskussionen über positive oder negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Grupo Elektra Sab De Cv. Daher bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" im Anleger-Sentiment.

In der technischen Analyse werden trendfolgende Indikatoren verwendet, um zu zeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt, ein solcher Indikator, wird hier betrachtet, und zwar sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für Grupo Elektra Sab De Cv beträgt derzeit 1144,75 MXN, und der letzte Schlusskurs liegt mit 1151,93 MXN auf einem ähnlichen Niveau (+0,63 Prozent Abweichung). Auf dieser Basis erhält Grupo Elektra Sab De Cv somit eine "Neutral"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 1169,27 MXN nahe dem letzten Schlusskurs (-1,48 Prozent), wodurch die Aktie auch in dieser Hinsicht ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt wird die Grupo Elektra Sab De Cv also auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 11,89 Prozent erzielt und liegt damit 8,93 Prozent über dem Durchschnitt der Finanzsektor-Aktien (2,96 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Handelsbanken" beträgt 6,69 Prozent, und Grupo Elektra Sab De Cv liegt aktuell 5,2 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein prominentes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander bezieht. Bei einem RSI von 86,08 wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt mit einem Wert von 51,26 eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Schlecht" basierend auf dem Relative Strength-Index.