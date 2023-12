Grupo Elektra Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Der Aktienkurs von Grupo Elektra Sab De Cv hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor um 11,89 Prozent verbessert, was mehr als 8 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Rendite der "Handelsbanken"-Branche lag in den vergangenen 12 Monaten bei 7,76 Prozent, während Grupo Elektra Sab De Cv mit 4,12 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die Stimmung der Anleger lässt sich neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Analysten haben die sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Zudem wurden in den sozialen Medien in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen rund um Grupo Elektra Sab De Cv diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse ist Grupo Elektra Sab De Cv derzeit +0,06 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +1,55 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Aktie von Grupo Elektra Sab De Cv hat einen Wert von 23, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI25 liegt bei 49,53, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Tage. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für die Aktie von Grupo Elektra Sab De Cv.