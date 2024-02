Grupo Elektra Aktie: Am Scheideweg

Die Grupo Elektra Sab De Cv-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 1170,44 MXN für den Schlusskurs erreicht. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 1200,18 MXN verzeichnet, was einem Unterschied von +2,54 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt wurden analysiert. Der Schlusskurs für den 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1164,04 MXN, was einem Unterschied von +3,1 Prozent entspricht und somit auch eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt erhält Grupo Elektra Sab De Cv für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Grupo Elektra Sab De Cv-Aktie hat einen Wert von 26, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 34,55, was zu einer "Neutral"-Rating führt. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Grupo Elektra Sab De Cv.

Die Anleger-Stimmung bei Grupo Elektra Sab De Cv ist insgesamt neutral. In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien waren weder positive noch negative Themen in den letzten ein bis zwei Tagen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Grupo Elektra Sab De Cv in den sozialen Medien. Die Intensität der Diskussionen war durchschnittlich, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt erhält die Grupo Elektra Sab De Cv-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung basierend auf den technischen Analysen, dem RSI, der Anleger-Stimmung und dem Sentiment und Buzz in den sozialen Medien.