Grupo Comercial Chedraui Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Die Grupo Comercial Chedraui De Cv wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,27 bewertet, was unter dem Branchendurchschnitt von 23,91 liegt. Basierend auf diesen fundamentalen Kriterien wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 0,91 Prozent, was 1,37 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,28 Prozent für die Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" liegt. Aus diesem Grund wird die Dividendenpolitik der Grupo Comercial Chedraui De Cv als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) der Aktie bei 39,96 liegt, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit einem Wert von 44,18 eine "Neutral"-Einschätzung an. Dies führt insgesamt zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionintensität. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Neutral" führt.

Basierend auf diesen Faktoren ergibt sich eine insgesamt neutrale Bewertung der Grupo Comercial Chedraui De Cv.