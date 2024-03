Grupo Comercial Chedraui Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Derzeit zahlt Grupo Comercial Chedraui De Cv niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für den Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln. Mit einem Unterschied von 1,21 Prozentpunkten (0,92 % gegenüber 2,13 %) wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Grupo Comercial Chedraui De Cv beträgt derzeit 16, während vergleichbare Unternehmen in der Branche im Durchschnitt ein KGV von 22 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie daher als unterbewertet einzustufen und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Grupo Comercial Chedraui De Cv wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 54,1 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft (Wert: 37,2). Insgesamt erhält das Wertpapier daher eine "Neutral"-Bewertung für den RSI.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Ebenso wurde nicht bedeutend mehr oder weniger über das Unternehmen diskutiert. Daher erhält die Grupo Comercial Chedraui De Cv-Aktie in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.