Grupo Comercial Chedraui Aktie: Alles völlig egal!

Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16,69 liegt Grupo Comercial Chedraui De Cv unter dem Branchendurchschnitt von 23,19, was einer Abweichung von 28 Prozent entspricht. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Beim Blick auf den Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Grupo Comercial Chedraui De Cv-Aktie zeigt sich ein Wert von 75. Dies deutet darauf hin, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergänzt diese Analyse um eine längerfristigere Betrachtung und zeigt eine überverkaufte Situation, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für die Aktie.

Die Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien für Grupo Comercial Chedraui De Cv haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Es wurden keine außergewöhnlichen Aktivitäten im Zusammenhang mit der Aktie festgestellt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Grupo Comercial Chedraui De Cv derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln. Dies führt zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht".

Insgesamt ergibt die Analyse der verschiedenen Kriterien eine neutrale Bewertung für die Aktie von Grupo Comercial Chedraui De Cv.