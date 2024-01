Grupo Comercial Chedraui Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Grupo Comercial Chedraui De Cv beträgt 13, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 24,15 für den Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln liegt und damit etwa 44 Prozent unter dem Durchschnittswert liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie von Grupo Comercial Chedraui De Cv auf fundamentaler Basis unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Grupo Comercial Chedraui De Cv wird als neutral eingestuft, da es weder deutlich positive noch negative Ausschläge gab. Die Diskussionen in den sozialen Medien und der Meinungsmarkt haben sich in den letzten Tagen auch nicht stark mit positiven oder negativen Themen rund um Grupo Comercial Chedraui De Cv befasst, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Grupo Comercial Chedraui De Cv-Aktie zeigt einen Wert von 63 für die letzten 7 Tage, was auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Auch der RSI auf 25-Tage Basis liegt mit einem Wert von 51,74 im neutralen Bereich, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für die Aktie führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite kann ein aktueller Investor in die Aktie von Grupo Comercial Chedraui De Cv mit einer Rendite von 0,91 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 1,35 Prozentpunkten einen geringeren Ertrag erzielen. Dies führt zu einer Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht", da die Dividenden niedriger ausfallen.