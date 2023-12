Grupo Cementos de Chihuahua Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Weitere Suchergebnisse zu "Verizon":

Die Aktie von Gcc Sab De Cv wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft. Das KGV liegt mit 16,85 insgesamt 22 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Baumaterialien", der 21,7 beträgt. Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Bewertung "Gut".

In Bezug auf die Dividende weist Gcc Sab De Cv derzeit eine Dividendenrendite von 1,59 Prozent auf, was einen niedrigeren Wert darstellt als der Branchendurchschnitt von 3,28 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt Gcc Sab De Cv interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität wird als durchschnittlich eingestuft, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, wodurch sich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Gcc Sab De Cv bei 155,57 MXN liegt, während der aktuelle Kurs bei 197,68 MXN liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung von "Gut". Sowohl die Distanz zum GD200 von +27,07 Prozent als auch der GD50 der vergangenen 50 Tage von +15,93 Prozent führen zu einer Gesamtbewertung von "Gut".