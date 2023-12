Grupo Carsob De Cv Adr Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Der Aktienkurs des Unternehmens Grupo Carso Sab De Cv hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 91,04 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Industriekonglomerate"-Branche im Durchschnitt um -1,46 Prozent gefallen, was zu einer Outperformance von +92,5 Prozent im Branchenvergleich für Grupo Carso Sab De Cv führt. Auch im "Industrie"-Sektor konnte das Unternehmen eine überdurchschnittliche Rendite von -1,58 Prozent im letzten Jahr verzeichnen, wobei die Überperformance von Grupo Carso Sab De Cv bei 92,61 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser starken Performance in beiden Bereichen erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Grupo Carso Sab De Cv-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 120,56 MXN für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 179,76 MXN, was einem Unterschied von +49,1 Prozent entspricht, und führt daher zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt werden bei der Charttechnik analysiert, wobei auch für Letzteren (137,16 MXN) der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+31,06 Prozent) liegt und somit eine weitere "Gut"-Bewertung für die Grupo Carso Sab De Cv-Aktie ergibt. Damit erhält das Unternehmen insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Grupo Carso Sab De Cv mit einem Wert von 18,74 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dieser Wert beträgt aktuell 44 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Industriekonglomerate" von 33. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien bezüglich Grupo Carso Sab De Cv ist insgesamt eher neutral. In den letzten beiden Wochen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was dazu führt, dass die Einschätzung für die Aktie insgesamt "Gut" ist. Somit ergibt sich insgesamt eine positive Einschätzung zur Anleger-Stimmung.

Insgesamt zeigt sich also, dass Grupo Carso Sab De Cv in verschiedenen Bereichen starke Leistungen erbracht hat und daher positive Bewertungen in verschiedenen Analysebereichen erhält.