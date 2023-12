Grupo Carsob De Cv Adr Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Der Aktienkurs von Grupo Carso Sab De Cv hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance in der Industriebranche sehr gut entwickelt. Mit einer Rendite von 91,04 Prozent liegt die Aktie um mehr als 92 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zur "Industriekonglomerate"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -0,56 Prozent verzeichnete, liegt Grupo Carso Sab De Cv mit 91,59 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Aus charttechnischer Sicht signalisiert der aktuelle Kurs der Grupo Carso Sab De Cv von 179,07 MXN eine positive Entfernung von +47,44 Prozent zum GD200 (121,45 MXN) und wird daher als "Gut" bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 139,3 MXN, was einem Abstand von +28,55 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Signal darstellt. Bei Betrachtung des Durchschnitts aus 50 und 200 Tagen erhält der Aktienkurs somit insgesamt eine positive Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Grupo Carso Sab De Cv gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung. Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien wird daher als "Neutral" bewertet, ebenso wie die Veränderung der Anzahl der Beiträge.

Die technische Analyse zeigt, dass die Grupo Carso Sab De Cv aktuell mit einem Relative Strength-Index (RSI) von 23,09 als überverkauft gilt, was als positives Signal gewertet wird. Selbst bei Ausdehnung auf 25 Tage (RSI25) bleibt die Bewertung "Gut", da der Titel als überverkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich somit eine positive Einstufung des RSI als "Gut".