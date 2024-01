Grupo Carso Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Weitere Suchergebnisse zu "Grupo Carso":

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Grupo Carso Sab De Cv wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 74,09 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 hingegen liegt bei 38,32, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird die Aktie als "Neutral" eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie von Grupo Carso Sab De Cv im vergangenen Jahr eine Rendite von 133,79 Prozent erzielt, was 133,58 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Industriekonglomerate" beträgt -0,2 Prozent, und Grupo Carso Sab De Cv liegt aktuell 133,99 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Grupo Carso Sab De Cv war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet, und für das Anleger-Sentiment ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung.

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Grupo Carso Sab De Cv in Social Media. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen festzustellen ist. Die Häufigkeit der Diskussionen über die Aktie zeigt, dass das Unternehmen aktuell weder viel noch wenig im Fokus der Anleger steht, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Neutral"-Rating.