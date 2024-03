Grupo Carso Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Die Grupo Carso Sab De Cv wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 141,41 MXN, was bedeutet, dass der Aktienkurs (145,42 MXN) um +2,84 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu der Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 153,43 MXN, was einer Abweichung des Aktienkurses von -5,22 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie für diesen Zeitraum die Bewertung "Schlecht" und insgesamt ein Rating von "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI der Grupo Carso Sab De Cv liegt bei 46,1 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Somit erhält sie ein "Neutral"-Rating. Der RSI25 für 25 Tage zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, mit einem Wert von 53,41. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat die Grupo Carso Sab De Cv eine Rendite von 66,37 Prozent erzielt, was 64 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Industriekonglomerate" erzielte eine mittlere Rendite von 1,34 Prozent in den vergangenen 12 Monaten. Auch hier liegt die Grupo Carso Sab De Cv mit 65,04 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bei Grupo Carso Sab De Cv in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. Die Auswertungen der vergangenen beiden Wochen zeigen, dass weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu der Einschätzung "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung für den Punkt Anleger-Stimmung.