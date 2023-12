Grupo Carso Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Weitere Suchergebnisse zu "Grupo Carso":

Der Aktienkurs von Grupo Carso Sab De Cv hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 91,04 Prozent erzielt, was 92,53 Prozent über dem Durchschnitt für Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Industriekonglomerate" beträgt -1,38 Prozent, wobei Grupo Carso Sab De Cv aktuell 92,41 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) von Grupo Carso Sab De Cv bei 120,56 MXN, während der Aktienkurs selbst bei 180,93 MXN liegt, was einem Abstand von +50,07 Prozent entspricht. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt bei +31,88 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Signal führt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis der technischen Analyse als "Gut" eingestuft.

Auf fundamentalen Kriterien basierend, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Grupo Carso Sab De Cv bei 18,74, was unter dem Branchendurchschnitt von 33,75 liegt. Aus dieser Sicht ist die Aktie unterbewertet und erhält ebenfalls eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger wird auch berücksichtigt, und obwohl die Kommentare auf sozialen Plattformen neutral waren, wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Grupo Carso Sab De Cv aufgegriffen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung ebenfalls als "Gut" eingestuft.