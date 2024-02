Grupo Carso Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Die Dividendenrendite der Grupo Carso Sab De Cv-Aktie beträgt 0,67 Prozent, was 1,23 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 1,9 Prozent liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Beziehung zum aktuellen Aktienkurs.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Grupo Carso Sab De Cv diskutiert. An drei Tagen war das Stimmungsbarometer grün, negative Diskussionen gab es nicht. An zwei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Auch aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, sind die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung und insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt aktuell 18,44 und liegt damit 50 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 37 in der Branche Industriekonglomerate. Die Aktie wird daher aus heutiger Sicht als unterbewertet betrachtet und erhält auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von 73,05 Prozent, was 73,84 Prozent über dem Durchschnitt (-0,79 Prozent) im Sektor "Industrie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Industriekonglomerate" beträgt -1,65 Prozent, wobei Grupo Carso Sab De Cv aktuell 74,71 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.