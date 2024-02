Grupo Carso Aktie: Da kann man verrückt werden!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Laufe der Zeit in Relation setzt, um überkaufte oder unterkaufte Titel zu identifizieren. In den letzten 7 Tagen hat der RSI der Grupo Carso Sab De Cv-Aktie einen Wert von 62, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der 7-Tage-RSI wird auch mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 67,64 liegt. Auch hier erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da sie weder überkauft noch -verkauft ist.

Die Dividendenrendite der Grupo Carso Sab De Cv liegt bei 0,67 Prozent, was 1,24 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 1,91 Prozent liegt. Dies macht die Aktie aus heutiger Sicht zu einem unrentablen Investment, was von der Redaktion als "Schlecht" bewertet wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor weist die Grupo Carso Sab De Cv-Aktie eine Rendite von 73,05 Prozent auf, was 74 Prozent über dem Sektordurchschnitt liegt. Die Branche "Industriekonglomerate" verzeichnet eine mittlere Rendite von -1,68 Prozent in den vergangenen 12 Monaten. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Das Stimmungsbild und der Buzz um die Grupo Carso Sab De Cv-Aktie haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet, da keine Auffälligkeiten in den sozialen Medien festgestellt wurden. Auch die Stärke der Diskussion wird mit "Neutral" bewertet, da keine signifikanten Unterschiede in der Anzahl der Beiträge festgestellt wurden. Zusammengefasst erhält die Aktie daher in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.