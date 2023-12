Grupo Bimbob De Cv Adr Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Die Grupo Bimbo Sab De Cv wird derzeit in der technischen Analyse als "Neutral" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 87,51 MXN, während der aktuelle Aktienkurs bei 88,62 MXN liegt, was einer Abweichung von +1,27 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 81,46 MXN, was einer Abweichung von +8,79 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie in diesem Zeitraum daher die Bewertung "Gut".

In Bezug auf die Dividende beträgt die aktuelle Dividendenrendite für Grupo Bimbo Sab De Cv 0,92 Prozent, was nur leicht unter dem Branchenmittelwert von 0,92 Prozent liegt. Daher erhält das Unternehmen in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 13,82, was 42 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb Grupo Bimbo Sab De Cv in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Grupo Bimbo Sab De Cv ergibt eine Gesamteinschätzung von "Neutral", da der RSI bei 37,14 und der RSI25 bei 31,21 liegen.

Insgesamt lässt sich zusammenfassend festhalten, dass Grupo Bimbo Sab De Cv derzeit in technischer, dividendenbezogener und fundamentaler Hinsicht eine "Neutral"- bis "Gut"-Bewertung erhält.