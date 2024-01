Grupo Bimbo. Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Weitere Suchergebnisse zu "Grupo Bimbo SAB de CV":

Die Stimmung der Marktteilnehmer in Bezug auf Grupo Bimbo Sab De Cv war in den letzten Tagen überwiegend positiv, wie aus einer Analyse der Diskussionen in sozialen Medien hervorgeht. Es wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, und es gab keine negativen Äußerungen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Die Redaktion vergibt daher eine "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die Dividende liegt Grupo Bimbo Sab De Cv mit einer Ausschüttung von 0,92 % unter dem Branchendurchschnitt von 3,25 %. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in Bezug auf die Dividendenpolitik des Unternehmens.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 87,51 MXN liegt, während der aktuelle Kurs bei 84,85 MXN liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Die Distanz zum GD200 beträgt -3,04 %, während der GD50 bei 84,58 MXN liegt, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Grupo Bimbo Sab De Cv einen Wert von 14, im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 23,73. Dies bedeutet, dass die Aktie unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung in dieser Hinsicht.