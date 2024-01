Grupo Bimbo. Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, eine Aussage darüber zu treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Grupo Bimbo Sab De Cv-Aktie beträgt aktuell 48, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 44,13, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für die Grupo Bimbo Sab De Cv.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich positiv eingestellt gegenüber Grupo Bimbo Sab De Cv waren. Es wurden überwiegend positive Themen diskutiert, während negative Diskussionen kaum zu verzeichnen waren. Anleger waren an zwei Tagen neutral eingestellt, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Grupo Bimbo Sab De Cv daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die Dividende schüttet Grupo Bimbo Sab De Cv derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Nahrungsmittel. Mit einem Unterschied von 2,35 Prozentpunkten (0,92 % gegenüber 3,27 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie daher die Einstufung "Schlecht".

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Grupo Bimbo Sab De Cv 14, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Nahrungsmittel" im Durchschnitt ein KGV von 23 haben. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Einschätzung in dieser Kategorie führt.