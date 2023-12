Grupo Aval Acciones y Valores Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Die Grupo Aval Acciones Y Valores hat eine Dividendenrendite von 9,36 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 138,62 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie aufgrund der Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Handelsbanken"-Branche.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Grupo Aval Acciones Y Valores liegt bei 6,82, was unter dem Branchendurchschnitt von 16 liegt. Dadurch kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

In den vergangenen 12 Monaten hat die Grupo Aval Acciones Y Valores eine Performance von 7,65 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche durchschnittlich um -2,15 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +9,8 Prozent im Branchenvergleich für Grupo Aval Acciones Y Valores, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Grupo Aval Acciones Y Valores bei 2,36 USD verläuft. Der Aktienkurs selbst liegt bei 2,22 USD, was einen Abstand von -5,93 Prozent zur GD200-Linie bedeutet. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei -1,77 Prozent, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Befund auf Basis der technischen Analyse.