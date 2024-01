Grupo Aval Acciones y Valores Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Die Aktie von Grupo Aval Acciones Y Valores wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Handelsbanken) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 6,85, was einem Abstand von 56 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 15,4 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Grupo Aval Acciones Y Valores-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 2,36 USD liegt. Dieser Wert liegt nahe am letzten Schlusskurs von 2,43 USD (Unterschied +2,97 Prozent), weshalb die Aktie auf dieser Basis als "Neutral" bewertet wird. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (2,25 USD), liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+8 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie somit aufgrund der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Grupo Aval Acciones Y Valores zeigt größtenteils positive Meinungen in den sozialen Medien. In den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt insbesondere mit den positiven Themen rund um die Aktie, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Grupo Aval Acciones Y Valores derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Handelsbanken. Der Unterschied beträgt 129,47 Prozentpunkte (9,36 % gegenüber 138,82 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.