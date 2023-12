Grupo Aval Acciones y Valores Aktie: Was geht denn hier ab?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Grupo Aval Acciones Y Valores liegt derzeit bei 6, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 15,95 für Handelsbanken deutlich unter dem Durchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie nach fundamentalen Kriterien unterbewertet ist und dementsprechend mit "Gut" bewertet wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf Diskussionen über Grupo Aval Acciones Y Valores gemessen. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einem insgesamt "Schlecht" Stimmungsbild führt.

Beim Vergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass die Rendite von Grupo Aval Acciones Y Valores in den letzten 12 Monaten um -1,53 Prozent lag, was mehr als 7 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt. Im Vergleich zur Handelsbanken-Branche liegt die Rendite jedoch um 2,12 Prozent darüber, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Grupo Aval Acciones Y Valores derzeit eine Rendite von 9,36 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 138,31 Prozent. Diese Differenz führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.