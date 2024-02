Grupo Aval Acciones y Valores Aktie: Jubelschreie!

Die Grupo Aval Acciones Y Valores-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 2,39 USD verzeichnet. Mit dem letzten Schlusskurs von 2,53 USD weicht sie um +5,86 Prozent ab, was charttechnisch als "Gut" bewertet wird. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 2,45 USD, was einer Abweichung von +3,27 Prozent entspricht und zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt Grupo Aval Acciones Y Valores mit einer Rendite von 15,38 Prozent deutlich darüber. In der "Handelsbanken"-Branche beträgt die mittlere Rendite -1,36 Prozent, während die Aktie mit 16,74 Prozent hervorragend abschneidet und daher ein "Neutral"-Rating erhält.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 7,4 und damit unter dem Branchendurchschnitt von 16, was sie als "günstig" einstuft und ihr ein "Gut" auf der Basis fundamentaler Kriterien verleiht.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung der Aktie zeigen eine erhöhte Aktivität und kaum Änderungen, was zu einer "Gut"-Einstufung und einer "Neutral"-Wert Einschätzung führt.

Zusammenfassend erhält die Grupo Aval Acciones Y Valores-Aktie in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating, eine "Neutral"-Bewertung im Branchenvergleich Aktienkurs und ein "Gut"-Rating auf der Basis fundamentaler Kriterien sowie in Bezug auf Sentiment und Buzz.