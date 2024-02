Grupo Aeroportuario del Pacífico wird immer uninteressanter …

Der Aktienkurs von Grupo Aeroportuario Del Pacifico Sab De Cv verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -15,65 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Verkehrsinfrastruktur"-Branche im Durchschnitt um -1,78 Prozent, was einer Underperformance von -13,86 Prozent für Grupo Aeroportuario Del Pacifico Sab De Cv entspricht. Der "Industrie"-Sektor erzielte eine mittlere Rendite von -0,74 Prozent im letzten Jahr, wobei Grupo Aeroportuario Del Pacifico Sab De Cv um 14,91 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Grupo Aeroportuario Del Pacifico Sab De Cv besonders negativ diskutiert. An sechs Tagen überwogen positiven Themen, während an sieben Tagen die negative Kommunikation dominierte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren vor allem negative Themen von Interesse. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Grupo Aeroportuario Del Pacifico Sab De Cv aktuell 5, was eine positive Differenz von +2,47 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Verkehrsinfrastruktur" darstellt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher heute mit "Gut".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Grupo Aeroportuario Del Pacifico Sab De Cv mit 266,02 MXN um -7,43 Prozent vom GD200 (287,36 MXN) entfernt ist, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 276,84 MXN, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -3,91 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Grupo Aeroportuario Del Pacifico Sab De Cv-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.