Grupo Aeroportuario del Pacífico Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung von Aktien. Bei der Grupo Aeroportuario Del Pacifico Sab De Cv-Aktie zeigt der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 73, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 36,02, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Grupo Aeroportuario Del Pacifico Sab De Cv.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 296,51 MXN liegt, während der aktuelle Kurs bei 288,35 MXN liegt. Dies führt zu einer Abweichung von -2,75 Prozent und einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt bei 256,1 MXN, was einem Plus von 12,59 Prozent entspricht und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An vier Tagen überwogen positive Themen, während an zehn Tagen die negative Kommunikation überwog. Die Anleger zeigten sich ebenfalls verstärkt besorgt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Grupo Aeroportuario Del Pacifico Sab De Cv. Das Anleger-Sentiment wird daher als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich ein Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs von 3, was eine positive Differenz von +0,19 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Verkehrsinfrastruktur" darstellt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Grupo Aeroportuario Del Pacifico Sab De Cv eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.