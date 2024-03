Grupo Aeroportuario del Pacífico Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Derzeit beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Grupo Aeroportuario Del Pacifico Sab De Cv 13, was bedeutet, dass die Börse 13,14 Euro für jeden Euro Gewinn zahlt. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche liegt dieser Wert um 52 Prozent niedriger, was darauf hinweist, dass der Titel derzeit unterbewertet ist. Deshalb wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Aus technischer Sicht ergibt sich für die Grupo Aeroportuario Del Pacifico Sab De Cv-Aktie ein Durchschnitt von 279,67 MXN für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 250,68 MXN, was einem Unterschied von -10,37 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt 260,87 MXN, was einem Unterschied von -3,91 Prozent entspricht, und führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Aktie für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger kann die Aktienkurse beeinflussen. Analysen von sozialen Plattformen zeigen, dass die Kommentare überwiegend negativ waren und in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist Grupo Aeroportuario Del Pacifico Sab De Cv mit einer Dividendenrendite von 5,25 Prozent einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt von 2,39 Prozent auf. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Verkehrsinfrastruktur"-Branche beträgt +2, was zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie führt.