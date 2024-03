Grupo Aeroportuario del Pacífico Aktie: Das Vertrauen entzogen!

In den letzten zwei Wochen wurde Grupo Aeroportuario Del Pacifico Sab De Cv hauptsächlich von privaten Nutzern in sozialen Medien negativ bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben. Zusätzlich wurden in letzter Zeit hauptsächlich negative Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Stimmung der Anleger auf dieser Ebene als "Schlecht" eingestuft wird. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung.

In Bezug auf Dividenden schüttet Grupo Aeroportuario Del Pacifico Sab De Cv derzeit höhere Dividenden aus als der Durchschnitt in der Verkehrsinfrastruktur-Branche. Der Unterschied beträgt 2,86 Prozentpunkte (5,25 % gegenüber 2,39 %). Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) von Grupo Aeroportuario Del Pacifico Sab De Cv derzeit bei 279,07 MXN verläuft. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung, da der Aktienkurs selbst bei 258,88 MXN aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -7,23 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit bei 260,12 MXN, was einer Differenz von -0,48 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung basierend auf den beiden Zeiträumen.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da eine erhöhte Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat jedoch eine negative Änderung erfahren, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für Grupo Aeroportuario Del Pacifico Sab De Cv.