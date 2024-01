Grupo Aeroportuario del Pacífico Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Die Grupo Aeroportuario Del Pacifico Sab De Cv wird derzeit im Rahmen der technischen Analyse anhand des Relative Strength-Index (RSI) betrachtet. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 81,75, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 36, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die RSI-Einstufung als "Schlecht" resümiert.

Auf fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie derzeit 19,93, was 54 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt sich in den sozialen Medien eine überwiegend negative Haltung gegenüber Grupo Aeroportuario Del Pacifico Sab De Cv in den letzten Tagen. Es gab zwei positive und 12 negative Tage. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich positiv, was zu einer "Neutral"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält die Aktie daher von der Redaktion ein "Neutral"-Rating in Bezug auf die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Grupo Aeroportuario Del Pacifico Sab De Cv derzeit 3, was eine positive Differenz von +0,19 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Verkehrsinfrastruktur" ergibt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Dividendenpolitik von den Analysten.