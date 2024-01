Mit Grupo Aeroportuario del Centroorte wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

In den letzten Wochen gab es eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Grupo Aeroportuario Del Centro Norte Sab De Cv, die in Richtung Negativität tendiert. Diese Veränderung basiert auf der Auswertung von Beiträgen in den sozialen Medien, die von der Masse der Marktteilnehmer stammen. Aufgrund dieser negativen Auffälligkeiten wird das Stimmungsbild als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Diskussionsstärke bzw. die Veränderung der Anzahl der Beiträge wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Grupo Aeroportuario Del Centro Norte Sab De Cv in dieser Hinsicht also eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Industrie" liegt die Rendite von Grupo Aeroportuario Del Centro Norte Sab De Cv mit -3,01 Prozent um mehr als 3 Prozent darunter. Die Branche "Verkehrsinfrastruktur" verzeichnet eine mittlere Rendite von 1,17 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Grupo Aeroportuario Del Centro Norte Sab De Cv mit 4,18 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr erhält sie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Grupo Aeroportuario Del Centro Norte Sab De Cv liegt bei 12, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Verkehrsinfrastruktur" (KGV von 43,33) unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält folglich eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -10,39 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 180,13 MXN mit dem aktuellen Kurs (161,42 MXN) vergleicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) beträgt aktuell 156,29 MXN, was einer Abweichung von +3,28 Prozent entspricht. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating bewertet.