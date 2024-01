Grupo Aeroportuario del Centroorte Aktie: Der ganz große Wurf!

Weitere Suchergebnisse zu "Grupo Aeroportuario del Centro Norte":

Die Grupo Aeroportuario Del Centro Norte Sab De Cv-Aktie wird derzeit technisch analysiert. Die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft bei 180,62 MXN, während der Aktienkurs bei 169,65 MXN liegt, was einem Abstand von -6,07 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Im Gegensatz dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 155,26 MXN, was einer Differenz von +9,27 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich auf Basis dieser beiden Zeiträume eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf die Dividende weist Grupo Aeroportuario Del Centro Norte Sab De Cv eine Dividendenrendite von 3,38 Prozent auf, was etwas über dem Branchendurchschnitt von 2,85 Prozent liegt. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Aktie neutral eingestuft. Die Dividendenrendite ist ein täglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Fundamental gesehen hat die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,35, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie als "günstig" angesehen werden kann und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie neutral bewertet. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung auf dieser Ebene führt.