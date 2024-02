Grupo Aeroportuario del Centroorte Aktie: Warnung inmitten des Jubels!

Weitere Suchergebnisse zu "Grupo Aeroportuario del Centro Norte":

Die Grupo Aeroportuario Del Centro Norte Sab De Cv-Aktie wird derzeit von verschiedenen Analysemethoden bewertet, um Anlegern eine Einschätzung über den aktuellen Trend, die Dividendenpolitik, fundamentale Kriterien und das Sentiment zu geben.

In Bezug auf trendfolgende Indikatoren liegt der 200-Tages-Durchschnitt bei 175,19 MXN, während der letzte Schlusskurs bei 155 MXN liegt, was einer Abweichung von -11,52 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für Grupo Aeroportuario Del Centro Norte Sab De Cv. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 163,93 MXN liegt über dem letzten Schlusskurs von 155 MXN, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist die Grupo Aeroportuario Del Centro Norte Sab De Cv-Aktie derzeit eine Rendite von 3,27 Prozent auf, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 2,78 liegt. Basierend auf diesem Resultat erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 12,37, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 25 liegt. Dieser verhältnismäßig niedrige Wert führt zu einer "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine kaum veränderte Stimmungsänderung, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Ergebnis für das langfristige Stimmungsbild führt.

Basierend auf diesen verschiedenen Bewertungen ergibt sich insgesamt ein eher negativer Ausblick für die Grupo Aeroportuario Del Centro Norte Sab De Cv-Aktie. Dies sollte Anleger dazu veranlassen, weitere Faktoren zu berücksichtigen, bevor sie Investitionsentscheidungen treffen.