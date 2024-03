Grupo Aeroportuario del Centroorte Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Weitere Suchergebnisse zu "Grupo Aeroportuario del Centro Norte":

Die technische Analyse von Grupo Aeroportuario Del Centro Norte Sab De Cv zeigt, dass sich die Aktie derzeit in einem neutralen Trend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 169,96 MXN, während der letzte Schlusskurs bei 153,83 MXN liegt, was eine Abweichung von 9,49 Prozent darstellt. Dies führt zu einer negativen Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 152,88 MXN, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Im Vergleich zum Sektor "Industrie" hat die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -22,3 Prozent erzielt, was 25,22 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Verkehrsinfrastruktur" beträgt 2,37 Prozent, wobei die Aktie von Grupo Aeroportuario Del Centro Norte Sab De Cv aktuell 24,67 Prozent unter diesem Wert liegt.

Die Dividendenrendite von Grupo Aeroportuario Del Centro Norte Sab De Cv liegt bei 3,27 Prozent, was etwas höher ist als der Branchendurchschnitt von 2,39 Prozent. Dies führt zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie derzeit überverkauft ist, was zu einer positiven Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch weder überkauft noch überverkauft, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie von Grupo Aeroportuario Del Centro Norte Sab De Cv auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem neutralen Rating versehen.