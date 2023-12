Grupo Aeroportuario del Centroorte Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Der Aktienkurs von Grupo Aeroportuario Del Centro Norte Sab De Cv liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") bei einer Rendite von -3,01 Prozent, was mehr als 3 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der "Verkehrsinfrastruktur"-Branche beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten 0,05 Prozent, wobei Grupo Aeroportuario Del Centro Norte Sab De Cv mit 3,06 Prozent deutlich darunter liegt. Dies hat zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie geführt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 12, was bedeutet, dass die Börse 12,35 Euro für jeden Euro Gewinn von Grupo Aeroportuario Del Centro Norte Sab De Cv zahlt. Dies ist 71 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Verkehrsinfrastruktur" beträgt der durchschnittliche Wert momentan 43, wodurch der Titel unterbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf weiche Faktoren wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz hat die Aktie von Grupo Aeroportuario Del Centro Norte Sab De Cv für die vergangenen Monate eine durchschnittliche Aktivität gezeigt. Daher erhält sie für diesen Faktor die Einschätzung "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie als "Neutral"-Wert eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Grupo Aeroportuario Del Centro Norte Sab De Cv führt zu einer Einstufung von "Neutral" bei einem Niveau von 36,86. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 24,74 ein Indikator für eine "Gut"-Einschätzung auf diesem Niveau. Daher ergibt sich insgesamt eine Gesamteinschätzung von "Gut" für die Aktie.

