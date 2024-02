Grupo Aeroportuario Del Suresteb De Cv Adr Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für die Grupo Aeroportuario Del Sureste Sab De Cv. An neun Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Grupo Aeroportuario Del Sureste Sab De Cv-Aktie beträgt aktuell 79, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist. Daher wird ein "Schlecht"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage, der eine längerfristigere Betrachtung ermöglicht, zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält die Aktie für den 25-Tage-RSI ein "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für Grupo Aeroportuario Del Sureste Sab De Cv somit ein "Schlecht"-Rating.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Für die Grupo Aeroportuario Del Sureste Sab De Cv-Aktie beträgt der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage 460,35 MXN, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 515,76 MXN liegt. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt von 485,32 MXN ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird Grupo Aeroportuario Del Sureste Sab De Cv auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Dividendenrendite der Aktie von Grupo Aeroportuario Del Sureste Sab De Cv liegt bei 2,12 %, was 0,66 Prozentpunkte niedriger ist als der Branchendurchschnitt der Verkehrsinfrastruktur. Daher erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens die Bewertung "Neutral".