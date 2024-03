Grupo Aeroportuario Del Suresteb De Cv Adr Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Die Aktie von Grupo Aeroportuario Del Sureste Sab De Cv zeigt sich laut einer fundamentalen Analyse als unterbewertet mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14,71, was 47 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 27,93. Dies deutet auf eine gute Bewertung hin. In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird die Aktie als überverkauft angesehen, basierend auf dem RSI7 von 27,58 Punkten, während der RSI25 bei 49,24 liegt und die Aktie als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie von Grupo Aeroportuario Del Sureste Sab De Cv ein gutes Rating in diesem Bereich.

Die Dividendenrendite der Aktie beträgt 2,12 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,39 Prozent liegt. Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens als neutral bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz hat die Aktie von Grupo Aeroportuario Del Sureste Sab De Cv in den letzten Monaten eine erhöhte Aktivität und eine positive Stimmungsänderung gezeigt, was zu einer guten Gesamtbewertung des Unternehmens führt.

Insgesamt wird die Aktie von Grupo Aeroportuario Del Sureste Sab De Cv als gut eingestuft, basierend auf fundamentalen Analysen, dem RSI, der Dividendenpolitik und dem Sentiment im Netz.