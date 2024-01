Grupo Aeroportuario Del Suresteb De Cv Adr Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto Plc.":

Die Stimmung und das Interesse rund um Aktien sind wichtige Faktoren bei der Analyse von Investitionsmöglichkeiten. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine Rolle. In Bezug auf die Aktie von Grupo Aeroportuario Del Sureste Sab De Cv zeigt die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für diese Aktie zeigt jedoch eine positive Veränderung, was zu einer guten Bewertung im langfristigen Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Grupo Aeroportuario Del Sureste Sab De Cv-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 466,51 MXN. Der letzte Schlusskurs (482,42 MXN) weicht somit um +3,41 Prozent ab, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man jedoch den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs darüber (+13,14 Prozent), was zu einer guten Bewertung führt.

Im Branchenvergleich erzielte die Aktie von Grupo Aeroportuario Del Sureste Sab De Cv in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 14,37 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Verkehrsinfrastruktur"-Branche einer Outperformance von +12,49 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Aktie deutlich über dem Durchschnittswert, was zu einer guten Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt zudem, dass die Aktie von Grupo Aeroportuario Del Sureste Sab De Cv momentan als überkauft gilt. Jedoch ergibt die Analyse auf einer 25-Tage-Basis eine neutrale Bewertung.

Insgesamt erhält die Aktie von Grupo Aeroportuario Del Sureste Sab De Cv in der Analyse eine gute Bewertung, sowohl in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild, als auch aus charttechnischer Sicht und im Branchenvergleich.

