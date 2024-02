Die Grupo Aeroportuario Del Sureste S. A. B. De C. V-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Weitere Suchergebnisse zu "Clinuvel Pharmaceuticals Ltd":

Der Aktienkurs von Grupo Aeroportuario Del Sureste Sab De Cv hat im letzten Jahr eine Rendite von -0,88 Prozent erzielt, was 0,18 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Bereich der Verkehrsinfrastruktur liegt die mittlere jährliche Rendite bei -1,52 Prozent, wobei die Aktie von Grupo Aeroportuario Del Sureste Sab De Cv aktuell um 0,64 Prozent über diesem Wert liegt. Aus diesem Grund wird die Aktie insgesamt neutral bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Aktie um 10,5 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage weist eine Abweichung von +5,75 Prozent auf. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation hat sich für Grupo Aeroportuario Del Sureste Sab De Cv in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings wurde auch eine erhöhte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist Grupo Aeroportuario Del Sureste Sab De Cv eine Dividendenrendite von 2,12 Prozent auf, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,78 Prozent. Aufgrund der geringen Differenz wird die Aktie neutral eingestuft. Beachten Sie jedoch, dass die Dividendenrendite ein börsentäglich schwankender Wert ist.