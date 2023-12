Grupo Aeroportuario Del Sureste S. A. B. De C. V Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Der Aktienkurs der Grupo Aeroportuario Del Sureste Sab De Cv verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -13,36 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Verkehrsinfrastruktur"-Branche durchschnittlich um -0,25 Prozent gefallen, was einer Underperformance von -13,11 Prozent für Grupo Aeroportuario Del Sureste Sab De Cv entspricht. Im "Industrie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite im letzten Jahr bei -0,48 Prozent, und Grupo Aeroportuario Del Sureste Sab De Cv erzielte eine Rendite, die 12,88 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bei Grupo Aeroportuario Del Sureste Sab De Cv in den sozialen Medien und Diskussionsforen ist insgesamt besonders positiv. Die Analyse der Meinungen und Äußerungen der letzten beiden Wochen ergab, dass insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein gemischtes Bild. Während die Stimmungslage der Anleger sich im letzten Monat zunehmend eingetrübt hat, war die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen im Vergleich zum Durchschnitt unverändert. Daher erhält die Grupo Aeroportuario Del Sureste Sab De Cv-Aktie ein "Schlecht"-Rating für dieses Kriterium.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 11,82 auf, was 73 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Verkehrsinfrastruktur" (43,23). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung von "Gut" aus fundamentaler Sicht.

