Grupo Aeroportuario Del Sureste S. A. B. De C. V Aktie: Was könnte passieren?

Derzeit schüttet Grupo Aeroportuario Del Sureste Sab De Cv nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt Verkehrsinfrastruktur. Die Differenz beträgt 0,22 Prozentpunkte (2,63 % gegenüber 2,85 %). Aufgrund dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Neutral".

In den letzten 12 Monaten erzielte Grupo Aeroportuario Del Sureste Sab De Cv eine Performance von 14,37 Prozent. Im Branchenvergleich bedeutet dies eine Outperformance von +12,49 Prozent gegenüber ähnlichen Aktien aus der Verkehrsinfrastruktur-Branche, die im Durchschnitt um 1,88 Prozent gestiegen sind. Im Vergleich zur mittleren Rendite des "Industrie"-Sektors (0,56 Prozent) liegt Grupo Aeroportuario Del Sureste Sab De Cv um 13,81 Prozent über diesem Durchschnittswert. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung rund um die Aktien wird nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern bestimmt, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Nach Untersuchungen zu Beitragsanzahl und Diskussionsintensität erhält Grupo Aeroportuario Del Sureste Sab De Cv eine "Neutral"-Bewertung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Veränderung, was zu einem "Gut"-Rating bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 76,43 Punkte, was darauf hinweist, dass Grupo Aeroportuario Del Sureste Sab De Cv momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu zeigt der 25-Tage-RSI, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit wird Grupo Aeroportuario Del Sureste Sab De Cv insgesamt mit "Schlecht" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

