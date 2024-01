Grupo Aeroportuario Del Sureste S. A. B. De C. V Aktie: Gut oder schlecht?

Die Aktie von Grupo Aeroportuario Del Sureste Sab De Cv bietet derzeit eine Dividendenrendite von 2,63 %, was 0,23 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt der Verkehrsinfrastruktur liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Grupo Aeroportuario Del Sureste Sab De Cv bei 14,59, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 43,4 liegt. Dies führt zu einer guten Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie derzeit bei 487,96 MXN gehandelt wird, was einer neutralen Einstufung entspricht. Der Abstand zur 200-Tage-Linie beträgt +4,4 Prozent, was ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung führt. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt die Aktie jedoch um +15,98 Prozent über diesem Niveau, was zu einem guten Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher eine gute Gesamtbewertung auf Basis der technischen Analyse.