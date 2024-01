Grupo Aeroportuario Del Sureste S. A. B. De C. V Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Das Anleger-Sentiment für Grupo Aeroportuario Del Sureste Sab De Cv wurde in den letzten zwei Wochen in sozialen Medien besonders positiv diskutiert. An acht Tagen überwogen positive Themen, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen interessieren sich die Anleger jedoch vor allem für negative Themen. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung im Anleger-Stimmungsbarometer.

In der fundamentalen Analyse gilt die Aktie von Grupo Aeroportuario Del Sureste Sab De Cv als unterbewertet, gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV von 14,59 liegt insgesamt 66 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Verkehrsinfrastruktur", der 43,36 beträgt. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie wird anhand von Analysen aus Bankhäusern und dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet bewertet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Aktie von Grupo Aeroportuario Del Sureste Sab De Cv zeigt dabei eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für die Aktie erfährt ebenfalls eine negative Änderung, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Das langfristige Stimmungsbild der Aktie wird daher insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse wird die Grupo Aeroportuario Del Sureste Sab De Cv derzeit als "Gut" eingestuft, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 467,67 MXN, womit der Kurs der Aktie (498,99 MXN) um +6,7 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 418,84 MXN, was einer Abweichung von +19,14 Prozent entspricht. Damit wird die Aktie in diesem Zeitraum ebenfalls als "Gut"-Wert bewertet. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem Rating von "Gut" bewertet.