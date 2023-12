Grupo Aeroportuario Del Pacificob De Cv Adr Aktie: Alles kein Problem!

Die Dividendenpolitik von Grupo Aeroportuario Del Pacifico Sab De Cv weist derzeit nur eine geringfügig höhere Dividende von 3,04 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,79 % aus. Daher wird die Aktie neutral eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien zum Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen war die Diskussion über Grupo Aeroportuario Del Pacifico Sab De Cv überwiegend negativ, wobei an fünf Tagen positive Themen und an neun Tagen negative Themen vorherrschten. In den letzten ein bis zwei Tagen dominierten ebenfalls negative Themen, was zu einer negativen Einschätzung der Aktie führt.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von Grupo Aeroportuario Del Pacifico Sab De Cv mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19,93 um 54 Prozent niedriger bewertet ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Verkehrsinfrastruktur" (43,23), was auf eine Unterbewertung hinweist. Daher wird die Aktie aus fundamentaler Sicht als "gut" eingestuft.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie von Grupo Aeroportuario Del Pacifico Sab De Cv im letzten Jahr eine Rendite von -13,65 Prozent erzielt, was 13,16 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Verkehrsinfrastruktur" beträgt -0,25 Prozent, und Grupo Aeroportuario Del Pacifico Sab De Cv liegt aktuell 13,39 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "schlecht" bewertet.