Grund zur Freude für j2 Global-Anleger!

Die Ziff Davis-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 67,4 USD aufgewiesen, während der letzte Schlusskurs bei 68,27 USD lag, was einem Unterschied von +1,29 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich ein Wert von 63,38 USD, wobei der letzte Schlusskurs um +7,72 Prozent darüber liegt. In diesem Fall erhält die Ziff Davis-Aktie ein "Gut"-Rating. Zusammenfassend wird die Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik somit mit einem "Gut"-Rating versehen.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs, was eine negative Differenz von -3,27 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt der "Software"-Unternehmen bedeutet. Unsere Analysten bewerten daher die Dividendenpolitik von Ziff Davis heute mit "Schlecht".

Die fundamentale Bewertung der Aktie zeigt ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 23,51, was unter dem Branchendurchschnitt von 92 Prozent liegt. Die Branche "Software" weist im Vergleich dazu einen Wert von 285,33 auf. Aufgrund dieser Unterbewertung erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Im Branchenvergleich erzielte die Ziff Davis-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 87,37 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt um -12,64 Prozent gefallen sind. Dies stellt eine Outperformance von +100,01 Prozent im Branchenvergleich dar. Im Vergleich zum "Telekommunikationsdienste"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 10,95 Prozent erzielte, liegt Ziff Davis um 76,43 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.