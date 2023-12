Grund zur Freude für goeasy-Anleger!

Die technische Analyse der Goeasy-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 157,58 CAD einen positiven Abstand von 36,92 Prozent zum GD200 (115,09 CAD) aufweist, was ein "Gut"-Signal darstellt. Auch in Bezug auf den GD50, der bei 126,36 CAD liegt, ergibt sich ein positiver Abstand von 24,71 Prozent, was ebenfalls ein "Gut"-Signal für den Aktienkurs darstellt. Zusammenfassend wird der Kurs der Goeasy-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen herangezogen wird.

Die Stimmung der Anleger bezüglich Goeasy ist in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien insgesamt sehr positiv. In den vergangenen zwei Wochen wurden besonders positive Themen diskutiert, was zu der Einschätzung "Gut" für die Anleger-Stimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Goeasy-Aktie zeigt für die letzten 7 Tage einen Wert von 24, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage Basis (18,45) deutet auf eine überverkaufte Situation hin und erhält ebenfalls die Einstufung "Gut". Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Goeasy.

Was die Dividende betrifft, schüttet Goeasy derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Verbraucherfinanzierung. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht" mit einem Unterschied von 3,21 Prozentpunkten (3,43 % gegenüber 6,63%).