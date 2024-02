Grund zur Freude für Yasuhara Chemical-Anleger!

Das Internet hat eine große Auswirkung auf die Stimmung und die Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien können die Einschätzungen für Aktien beeinflussen. Bei Yasuhara Chemical wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung des Signals führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, daher ist das langfristige Stimmungsbild insgesamt neutral.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Yasuhara Chemical bei 569,73 JPY, während die Aktie selbst einen Kurs von 714 JPY erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +25,32 Prozent und führt zu einer guten Bewertung. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 623,28 JPY, was einer Distanz von +14,56 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer guten Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit eine Gesamtnote von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 23,53 Punkte, was darauf hindeutet, dass Yasuhara Chemical momentan überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 26,11 an, dass die Aktie überverkauft ist. Daher erhält das Unternehmen für den RSI insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da in den sozialen Medien hauptsächlich positive Meinungen über Yasuhara Chemical veröffentlicht wurden. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um das Unternehmen, was zu einer insgesamt guten Bewertung der Anleger-Stimmung führt. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Bewertung von "Gut".