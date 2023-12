Grund zur Freude für Wus Printed Circuit Kepz-Anleger!

Derzeit schüttet Wus Printed Circuit Kunshan nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Elektronische Geräte und Komponenten. Mit 0,68 % im Vergleich zu 1,02 % beträgt der Unterschied lediglich 0,34 Prozentpunkte. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Neutral" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI für Wus Printed Circuit Kunshan liegt derzeit bei 31,32 Punkten auf 7-Tage-Basis und bei 41,53 Punkten auf 25-Tage-Basis, was auf eine neutrale Bewertung für beide Zeiträume hindeutet.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Wus Printed Circuit Kunshan-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 20,74 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 22,44 CNH liegt, was einer Abweichung von +8,2 Prozent entspricht. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (20,9 CNH) über dem gleitenden Durchschnitt (+7,37 Prozent Abweichung). Somit wird die Aktie auf dieser Grundlage als "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte eine Aufhellung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien für Wus Printed Circuit Kunshan in den letzten vier Wochen festgestellt werden. Zudem wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz verzeichnet. Insgesamt erhält die Aktie daher auch in diesem Bereich ein "Gut"-Rating.

Insgesamt zeigt sich, dass die Dividendenpolitik der Aktie neutral eingestuft wird, sowohl der RSI als auch die technische Analyse auf kurz- und langfristiger Basis jedoch positive Bewertungen für die Wus Printed Circuit Kunshan-Aktie liefern. Die Aufhellung des Stimmungsbildes und die erhöhte Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien deuten ebenfalls auf positive Entwicklungen hin.

