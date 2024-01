Grund zur Freude für Wise AB-Anleger!

Die Analyse von Aktienkursen kann nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten basieren, sondern auch auf weichen Faktoren wie der allgemeinen Stimmung. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen genutzt, um die Stimmung rund um Wise zu messen, und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Auch die Themen, die in den sozialen Medien diskutiert wurden, waren hauptsächlich neutral. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "neutral" eingestuft.

Ein weiterer Indikator, der bei der Bewertung von Aktien berücksichtigt wird, ist der Relative Strength Index (RSI). Der kurzfristige RSI für Wise liegt bei 23,21 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie derzeit überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der längerfristige RSI liegt bei 40,4, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dementsprechend wird Wise in diesem Punkt als "neutral" eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tage-Durchschnitt für Wise bei 34,63 SEK liegt, während der letzte Schlusskurs bei 28,3 SEK deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt bei 26,16 SEK, was über dem letzten Schlusskurs liegt und somit ein "Gut"-Rating ergibt. Insgesamt wird Wise aufgrund trendfolgender Indikatoren als "neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Wise wurden in den letzten Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt. Daher wird dieses Kriterium ebenfalls als "neutral" bewertet. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Wise in dieser Analysestufe daher ein "Neutral"-Rating.