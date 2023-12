Grund zur Freude für Wisdom Education-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100 normiert. Der RSI von Wisdom Education liegt bei 66,67, was ihn als "Neutral" einstuft. Der RSI25 beläuft sich auf 29,7, was zu einer Einstufung als "Gut" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

Im Bereich der Fundamentalanalyse beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Wisdom Education aktuell 2,27, was 93 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Diversifizierte Verbraucherdienste) von 31 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist, und daher erhält Wisdom Education auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,19 HKD für den Schlusskurs der Wisdom Education-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,28 HKD, was einem Unterschied von +47,37 Prozent entspricht und daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen positive Entwicklungen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik führt.

Beim Vergleich des Aktienkurses im Branchenvergleich hat die Aktie von Wisdom Education im vergangenen Jahr eine Rendite von 15,91 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Wisdom Education damit 4,51 Prozent über dem Durchschnitt von 11,4 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Diversifizierte Verbraucherdienste" beträgt 5,28 Prozent, und Wisdom Education liegt aktuell 10,63 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

