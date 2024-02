Grund zur Freude für Westpac Banking-Anleger!

Die Westpac Banking-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 8,74 % auf, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 9,3 % liegt. Dies führt zu einer neutralen Einstufung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Auch hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes zeigt sich Westpac Banking im Vergleich zu anderen Unternehmen als neutral. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung deuten auf eine durchschnittliche Aktivität hin, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse signalisiert der aktuelle Kurs von 24,5 AUD eine positive Entfernung von +12,8 % vom GD200 (21,72 AUD), was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 liegt bei 22,95 AUD, was ebenfalls zu einem "Gut"-Signal führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Westpac Banking-Aktie überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu wird die Aktie auf 25-Tage-Basis als "Neutral" eingestuft.

Zusammenfassend ergibt sich daher insgesamt eine positive Bewertung für Westpac Banking basierend auf den genannten Kriterien.