Grund zur Freude für Wasion-Anleger!

Mit einer Dividendenrendite von 8,07 Prozent liegt Wasion 2,62 Prozent über dem Branchendurchschnitt im Bereich "Elektronische Geräte und Komponenten". Die durchschnittliche Dividendenrendite in dieser Branche beträgt 5 Prozent. Daher wird die Aktie im Vergleich als lukratives Investment angesehen und erhält von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung.

In den letzten 12 Monaten erzielte Wasion eine Performance von 56,98 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um -13,94 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +70,92 Prozent im Branchenvergleich für Wasion. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -12,99 Prozent, wobei Wasion 69,97 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls eine "Gut"-Bewertung.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Wasion-Aktie ein Durchschnitt von 3,2 HKD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 3,78 HKD, was einer Abweichung von +18,13 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht ebenfalls mit "Gut" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 3,28 HKD über dem gleitenden Durchschnitt, was einer Abweichung von +15,24 Prozent entspricht. Somit wird die Wasion-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Gut"-Rating bedacht. Insgesamt erhält Wasion für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Im Hinblick auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass das Internet Stimmungen verstärken oder drehen kann. Bei Wasion wurde langfristig eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, und es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Daher kommt das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild ebenfalls auf "Neutral".